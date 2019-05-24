Греция подделала статистические данные для вступления в Евросоюз
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Греция в 2001 году вступила в Евросоюз после подделки необходимых для этого документов.
«Это правда. Греция стала членом еврозоны после подделки статистических материалов», — сказал в интервью Bild.
Юнкер признался, что до сих пор винит себя в произошедшем.
Ранее СМИ писали, что Афины не раз фальсифицировали экономическую отчетность.ОбществоВласть
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