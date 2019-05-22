«Архитектурное наследие» — снова в Казани В Кремле стартовал второй Всероссийский фестиваль

18:30, 22.05.2019 31
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанском Кремле стартовал второй Всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие». За время фестиваля состоятся несколько смотров-конкурсов различных проектов и примеров работы регионов России с памятниками истории и архитектуры. На первом официальном мероприятии фестиваля побывал фотокорреспондент «Реального времени».

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