«Ростех» разработал суперкомпьютер на базе процессоров «Эльбрус»
Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука, входящий в «Ростех», разработал первый суперкомпьютер на российских восьмиядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С».
Вычислительная машина состоит из стоек, содержащих компактные четырехпроцессорные блейд-серверы с жидкостным охлаждением. Одна стойка может выполнять до 75 трлн операций с плавающей запятой за секунду.
Главная цель суперкомпьютера — организация высокопроизводительных вычислений, обработка больших данных и решения задач с максимальным уровень информационной безопасности, рассказали в пресс-службе «Ростеха».
Отличительным свойством разработанного суперкомпьютера является высокая энергоэффективность. На его охлаждение расходуется менее 6% всего потребляемого электричества.
Стоимость создания суперкомпьютера не называется.
Ранее сообщалось, что структура «Ростеха» прорабатывает возможность создания электромагнитных ракет.ТехнологииIT
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