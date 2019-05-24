«Ростех» разработал суперкомпьютер на базе процессоров «Эльбрус»

Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука, входящий в «Ростех», разработал первый суперкомпьютер на российских восьмиядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С».

Вычислительная машина состоит из стоек, содержащих компактные четырехпроцессорные блейд-серверы с жидкостным охлаждением. Одна стойка может выполнять до 75 трлн операций с плавающей запятой за секунду.

Главная цель суперкомпьютера — организация высокопроизводительных вычислений, обработка больших данных и решения задач с максимальным уровень информационной безопасности, рассказали в пресс-службе «Ростеха».

Отличительным свойством разработанного суперкомпьютера является высокая энергоэффективность. На его охлаждение расходуется менее 6% всего потребляемого электричества.

Стоимость создания суперкомпьютера не называется.

Ранее сообщалось, что структура «Ростеха» прорабатывает возможность создания электромагнитных ракет.