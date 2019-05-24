Известный историк Наталия Басовская скончалась в возрасте 78 лет

В ночь на пятницу после продолжительной болезни умерла профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), историк Наталия Басовская. Прощание назначено на 27 мая.

«Наталия Ивановна скончалась сегодня ночью, после болезни. В сентябре прошлого года состояние ее здоровья стало ухудшаться очень заметно», — передает ТАСС слова ректора РГГУ Александра Безбородова.

По словам ректора РГГУ, Басовская была выдающимся ученым и блестящим педагогом.

«У нее, конечно, целая школа — десятки учеников, которые унаследовали умение работать с архивными источниками, умение работать с персоналиями историческими, умение проводить репрезентацию этих персонажей», — добавил руководитель университета.

Наталия Ивановна Басовская родилась 21 мая 1941 года в Москве. В 1963 году с отличием окончила исторический факультет Московского государственного университета, специальность — зарубежная история. Начиная с 1970-х годов как историк выступала в теле- и радиоэфире.