Татарстан, Башкирия и Самара обеспечили 50% от собранных в ПФО налогов
Аналитическая служба «Реального времени» подсчитала, что Татарстан, Самарская область и Башкирия собрали почти 50% налогов всего Приволжского федерального округа. Три региона по итогам 2018 года принесли в консолидированный бюджет более 1,6 трлн рублей.
По последним данным, Казань собрала 742 млрд рублей. Самара обеспечила 488 млрд рублей, а Уфа — 421,7 млрд рублей.
Всего же регионы ПФО за прошлый год собрали 3,37 трлн рублей.
При этом около половины всех собранных налогов пришлись на предприятия, добывающие полезные ископаемые, в основном нефть. Подробнее читайте в материале «Реального времени».
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