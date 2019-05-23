Татарстан, Башкирия и Самара обеспечили 50% от собранных в ПФО налогов

Аналитическая служба «Реального времени» подсчитала, что Татарстан, Самарская область и Башкирия собрали почти 50% налогов всего Приволжского федерального округа. Три региона по итогам 2018 года принесли в консолидированный бюджет более 1,6 трлн рублей.

По последним данным, Казань собрала 742 млрд рублей. Самара обеспечила 488 млрд рублей, а Уфа — 421,7 млрд рублей.

Всего же регионы ПФО за прошлый год собрали 3,37 трлн рублей.

При этом около половины всех собранных налогов пришлись на предприятия, добывающие полезные ископаемые, в основном нефть. Подробнее читайте в материале «Реального времени».