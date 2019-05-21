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МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 22 мая

13:05, 21.05.2019
МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 22 мая
Фото: ru.wikipedia.org / A.Savin

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 12 до 18 часов 22 мая.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», завтра днем местами по региону ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 16 м/с, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем составит от +12°С до +17°С.

Общество Татарстан
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