МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 22 мая

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 12 до 18 часов 22 мая.



По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», завтра днем местами по региону ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 16 м/с, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем составит от +12°С до +17°С.

