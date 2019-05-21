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В Татарстане ожидается переменная облачность и до +17°С

04:36, 21.05.2019
В Татарстане ожидается переменная облачность и до +17°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 21 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь. Днем без осадков. Ветер северо-западный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от 0°С до +5°С, на почве местами заморозки до -1˚. Максимальная температура днем — от +12°С до +17°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха в дневные часы составит от +15°С до +17°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться в пределах +12...+15°С.

Общество Татарстан
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