В Татарстане ожидается переменная облачность и до +17°С

Сегодня, 21 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь. Днем без осадков. Ветер северо-западный умеренный.



Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от 0°С до +5°С, на почве местами заморозки до -1˚. Максимальная температура днем — от +12°С до +17°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха в дневные часы составит от +15°С до +17°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться в пределах +12...+15°С.