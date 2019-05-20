Министр обороны Украины вслед за главой СБУ подал в отставку
Министр обороны Украины Степан Полторак написал заявление об отставке.
«Честь имею», — написал он в Facebook, приложив фотографию документа. Заявление адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Сегодня также стало известно, что глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его заместители подадут рапорты об увольнении.
Президент Украины сегодня во время инаугурации призвал уйти в отставку Грицака, Полторака и генерального прокурора Украины Юрия Луценко.ОбществоВласть
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