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Министр обороны Украины вслед за главой СБУ подал в отставку

11:37, 20.05.2019
Министр обороны Украины вслед за главой СБУ подал в отставку
Фото: flickr.com

Министр обороны Украины Степан Полторак написал заявление об отставке.

«Честь имею», — написал он в Facebook, приложив фотографию документа. Заявление адресовано президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Сегодня также стало известно, что глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его заместители подадут рапорты об увольнении.

Президент Украины сегодня во время инаугурации призвал уйти в отставку Грицака, Полторака и генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

ОбществоВласть
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