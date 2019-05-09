Трамп продлил санкции против Сирии на год

Президент США Дональд Трамп продлил односторонние санкции в отношении Сирии.

Ограничительные меры продлены на год, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление Белого дома.

Санкции были введены с 2004 по 2012 год. Они блокируют активы некоторых физических и юридических лиц, а также ограничивают экспорт некоторых товаров из США.

Ранее сообщалось, что итальянский банк UniCredit выплатит США $1,3 млрд за нарушение санкций.

С января 2007 года по декабрь 2011 года филиал банка в Германии провел более 2 тыс. платежей на общую сумму более $500 млн через финансовые учреждения в США, нарушая санкционные режимы против распространения оружия массового уничтожения и терроризма, а также ограничения в отношении Мьянмы, Кубы, Ирана, Ливии, Судана и Сирии.