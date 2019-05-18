Власти Екатеринбурга опубликуют список возможных мест для строительства храма
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям Екатеринбурга в связи со строительством храма Святой Екатерины. Текст опубликован на сайте главы региона.
По его словам, горожане до сих пор спорят о месте возведения храма. В связи с этим на следующей неделе на сайтах региональных и городских органов власти будет опубликован список возможных мест для строительства храма.
«Есть разные точки зрения. И все они должны быть услышаны», — подчеркнул Куйвашев.
Губернатор добавил, что помимо сквера на Октябрьской площади, будет еще не менее четырех потенциальных площадок.
Напомним, ранее сообщалось, что в Екатеринбурге арестовали еще трех человек за участие в акции протеста против строительства храма.ОбществоВласть
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