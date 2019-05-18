Новости общества

16:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Екатеринбурга опубликуют список возможных мест для строительства храма

14:46, 18.05.2019
Власти Екатеринбурга опубликуют список возможных мест для строительства храма
Фото: kremlin.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям Екатеринбурга в связи со строительством храма Святой Екатерины. Текст опубликован на сайте главы региона.

По его словам, горожане до сих пор спорят о месте возведения храма. В связи с этим на следующей неделе на сайтах региональных и городских органов власти будет опубликован список возможных мест для строительства храма.

«Есть разные точки зрения. И все они должны быть услышаны», — подчеркнул Куйвашев.

Губернатор добавил, что помимо сквера на Октябрьской площади, будет еще не менее четырех потенциальных площадок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Екатеринбурге арестовали еще трех человек за участие в акции протеста против строительства храма.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров