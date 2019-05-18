Власти Екатеринбурга опубликуют список возможных мест для строительства храма

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к жителям Екатеринбурга в связи со строительством храма Святой Екатерины. Текст опубликован на сайте главы региона.

По его словам, горожане до сих пор спорят о месте возведения храма. В связи с этим на следующей неделе на сайтах региональных и городских органов власти будет опубликован список возможных мест для строительства храма.

«Есть разные точки зрения. И все они должны быть услышаны», — подчеркнул Куйвашев.

Губернатор добавил, что помимо сквера на Октябрьской площади, будет еще не менее четырех потенциальных площадок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Екатеринбурге арестовали еще трех человек за участие в акции протеста против строительства храма.