Врачи Бельгии выступили с предложением наказывать родителей, которые воспитывают детей веганами
Родителей, которые воспитывают детей веганами, необходимо привлекать к ответственности. Такое мнение озвучили врачи Королевской академии медицины Бельгии, сообщает газета The New York Post.
В сообщении отмечается, что веганство с медицинской точки зрения не рекомендуется, более того, ребенка запрещается подвергать, особенно в периоды быстрого роста, потенциально дестабилизирующей диете.ОбществоМедицина
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