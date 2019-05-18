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Врачи Бельгии выступили с предложением наказывать родителей, которые воспитывают детей веганами

22:28, 18.05.2019
Врачи Бельгии выступили с предложением наказывать родителей, которые воспитывают детей веганами
Фото: pixabay.com

Родителей, которые воспитывают детей веганами, необходимо привлекать к ответственности. Такое мнение озвучили врачи Королевской академии медицины Бельгии, сообщает газета The New York Post.

В сообщении отмечается, что веганство с медицинской точки зрения не рекомендуется, более того, ребенка запрещается подвергать, особенно в периоды быстрого роста, потенциально дестабилизирующей диете.

ОбществоМедицина
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