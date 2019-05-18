QIWI связала рост платежей в онлайн-кинотеатрах с сериалом «Игра престолов»

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Компания QIWI, изучив платежи в онлайн-кинотеатрах через свои терминалы, выяснила, что в апреле их объем увеличился на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает РБК.

Аналитики связывают этот рост с выходом последнего сезона сериала «Игра престолов». В QIWI заметили, что пики по количеству платежей приходятся именно на понедельники — дни выхода новых серий. Например, 15 апреля, в день выхода первой серии восьмого сезона «Игры престолов», аналитики отметили самый большой рост платежей — в 3,2 раза по сравнению с показателями этой же даты прошлого года.

Ранее сообщалось, что около 10,7 млн жителей США собираются пропустить работу в понедельник, 20 мая, из-за просмотра заключительной серии сериала «Игра престолов».

