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Происшествия

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста Майклу Калви

14:44, 06.05.2019
Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста Майклу Калви
Фото: скриншот видео youtube.com

Мосгорсуд признал законным решение о продлении домашнего ареста до 14 июля основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

«Решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее Басманный суд Москвы продлил домашний арест Майкла Калви на три месяца, до 14 июля. Перед этим адвокаты просили изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде либо под залог в 5 млн рублей.

Происшествия
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