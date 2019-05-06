Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста Майклу Калви

Мосгорсуд признал законным решение о продлении домашнего ареста до 14 июля основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.



«Решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — приводит ТАСС слова судьи.

Ранее Басманный суд Москвы продлил домашний арест Майкла Калви на три месяца, до 14 июля. Перед этим адвокаты просили изменить ему меру пресечения на подписку о невыезде либо под залог в 5 млн рублей.

