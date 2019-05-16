В Уфе перекроют центр из-за похорон вице-премьера Башкирии
В историческом центре Уфы временно перекроют улицы в четверг, 16 мая.
Ограничения введены с 08.00 до 15.00 в связи с организацией похорон и. о. вице-премьера правительства РБ Артура Ахметханова, уточнили в пресс-службе администрации города.
Проезд будет закрыт по следующим направлениям:
- ул. Советская: от ул. З. Валиди до ул. Тукаева
- ул. Тукаева: от ул. Советская до ул. К. Маркса
- ул. К. Маркса: от ул. Тукаева до ул. Пушкина
- ул. Пушкина: от ул. К. Маркса до ул. Урицкого
В мэрии Уфы приносят извинения за возможные неудобства и просят водителей заранее планировать маршрут своего движения.
Напомним, Ахметханов скончался во вторник, 14 мая, после продолжительный болезни. Врио главы региона Радий Хабиров назвал его «настоящим сыном башкирского народа».Общество Башкортостан
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