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Учителя труда из Кировской области подозревают в избиении 13-летнего ученика

11:17, 14.05.2019
Учителя труда из Кировской области подозревают в избиении 13-летнего ученика
Фото: pixabay.com

По версии следствия, в период с 2018 года по апрель 2019 года учитель труда одной из школ Кирово-Чепецка из-за личной неприязни систематически избивал различными предметами 13-летнего ученика, сообщается на официальном портале СУ СК РФ по Кировской области.

В отношении учителя возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Проводятся следственные действия, расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что школьный учитель в Дагестане временно отстранен от должности из-за инцидента с избиением ученика во время урока.

Видеозапись конфликта опубликована в соцсетях. На ней видно, как преподаватель наносит удар линейкой ребенку, при этом используя в своей речи нецензурные выражения.

Происшествия Кировская область
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