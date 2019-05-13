В самолет канцлера Германии Ангелы Меркель врезался неуправляемый автомобиль

В аэропорту немецкого Дортмунда в самолет Bombardier Global 5000, которым пользуется канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль Renault Trafic.

Как сообщает Bild, водитель машины забыл поставить ее на ручной тормоз. Его самого в авто не было. Ранее в этой машине сидела сама Меркель.

В момент инцидента в самолете находились три члена экипажа, они не пострадали.

Напомним, в ноябре прошлого года из-за технического дефекта в правительственном лайнере Меркель вынуждена была прервать полет в Аргентину на саммит G20. Правительство Германии считает, что поломка самолета могла иметь криминальный след.