Новым начальником штаба ВДВ России назначен Евгений Устинов — СМИ

Генерал-полковник Евгений Устинов назначен новым начальником штаба — первым заместителем командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России.



По информации источника ТАСС, ранее занимавший эту должность 62-летний генерал Николай Игнатов уволен из Вооруженных сил по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.



Устинов родился в 1960 году в Горьковской области СССР (сейчас Нижегородская область). Он служил в Воздушно-десантных войсках, занимал различные должности, вплоть до заместителя командующего, а также принимал участие в операции в Сирии.

С 2011 по 2013 год был командующим армией Западного военного округа. С апреля 2013 года занимал пост замкомандующего войсками ЦВО, с сентября 2016 года — начальника штаба округа.



Ранее адмирал Николай Евменов был назначен главнокомандующим Военно-морским флотом России. До этого он командовал Северным флотом.

