Конюхов не может добраться до мыса Горн из-за шторма

Российский путешественник Федор Конюхов на может добраться до мыса Горн из-за шторм — погодное явление не дает ему преодолеть 250 миль (около 402 км) до места назначения, добраться до которого россиянин должен был еще в апреле.

Как сообщает «РИА Новости», в штаб экспедиции Конюхов передал, что «вся неделя ожидается штормовой», а 7 мая волны вырастут до 10 м.

«Очень непростая обстановка, иду по краю континентального шельфа. Справа у меня глубины более 3 тыс. м, слева уже берег и там 300 м. Этой ночью накрыл первый шторм 35-40 узлов, через пару дней второй шторм более мощный и затяжной 40-50 узлов», — сообщил путешественник.

По его словам, спрятаться от волн за островами у него нет возможности из-за риск того, что лодка разобьется о скалы.

Ранее в начале апреля весельная лодка Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась.

Напомним, путешественник в 2018—2020 годы планирует совершить одиночный переход на весельной лодке «Акрос» вокруг света.