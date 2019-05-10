Россия пожаловалась в NASA из-за запаха спирта на МКС

Россия направила в NASA вопросы по поводу выброса изопропилового спирта в атмосферу Международной космической станции (МКС).

По словам начальника Центра подготовки космонавтов, Героя России Павла Власова, после прибытия на МКС корабля Dragon 2 экипаж станции почувствовал необычный запах. В в воздухе были зафиксировали повышенное содержания изопропилового спирта, около 6 миллиграммов на кубический метр. До стыковки корабля Dragon 2 концентрация спирта составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр.

Ранее ракетно-космическая корпорация «Энергия» разработала одновитковую схему полета, которая предполагает сближение корабля с МКС примерно через два часа.