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В России разработали сверхбыструю схему полетов к МКС

11:59, 26.04.2019
В России разработали сверхбыструю схему полетов к МКС
Фото: скриншот видео roscosmos.ru

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» разработала одновитковую схему полета, которая предполагает сближение корабля с МКС примерно через два часа.

В пресс-службе предприятия рассказали, что реализовать новый способ полета можно будет через два-три года, передает «РИА Новости».

В будущем схема может понадобиться для двухпусковых схем полета к Луне, предполагающих стыковку пилотируемого корабля на околоземной орбите с разгонным блоком на низкокипящих компонентах топлива.

Напомним, что в апреле грузовой корабль «Прогресс МС-11» пристыковался к Международной космической станции (МКС), долетев до нее за рекордное время. Корабль долетел до станции за 3 часа 22 минуты, что на две минуты меньше, чем было запланировано.

Технологии
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