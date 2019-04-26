В России разработали сверхбыструю схему полетов к МКС

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» разработала одновитковую схему полета, которая предполагает сближение корабля с МКС примерно через два часа.

В пресс-службе предприятия рассказали, что реализовать новый способ полета можно будет через два-три года, передает «РИА Новости».



В будущем схема может понадобиться для двухпусковых схем полета к Луне, предполагающих стыковку пилотируемого корабля на околоземной орбите с разгонным блоком на низкокипящих компонентах топлива.



Напомним, что в апреле грузовой корабль «Прогресс МС-11» пристыковался к Международной космической станции (МКС), долетев до нее за рекордное время. Корабль долетел до станции за 3 часа 22 минуты, что на две минуты меньше, чем было запланировано.

