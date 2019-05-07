Следком возбудил дело по факту смерти трех человек при пожаре в Башкирии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел трех человек в ходе тушения пожара в Давлеканово в Башкирии.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, допрашиваются очевидцы трагедии. Специалисты пытаются установить причину возгорания частного жилого дома, рассказали в региональном СУ СКР.

Назначен ряд экспертных исследований, в том числе будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

Напомним, пожар случился в ночь с 6 на 7 мая. Позже были обнаружены тела женщины, а также двоих детей. Все они погибли на месте.