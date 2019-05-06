Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке.

Полеты на Шри-Ланку не будут осуществляться с 11 мая до 2 июля, на Бали — с 23 мая по 1 июля.

Причины отмены рейсов не называются. По информации АТОР, это может быть связано с низкой загрузкой бортов.

Ранее МИД России предупреждал граждан о возможном изменении или отмене рейсов авиакомпаний Air Italy и Alitalia в Италию 3 мая из-за забастовок.

