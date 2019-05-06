Активы «Казаньоргсинтеза» выросли до 77,1 млрд рублей

Фото: Роман Хасаев

ПАО «Казаньоргсинтез» опубликовало бухгалтерскую отчетность за I квартал 2019 года. Согласно данным бухгалтерского баланса, по состоянию на 1 апреля 2019 года относительно показателей на 1 января 2019 года активы предприятия выросли на 4,6%, до 77,1 млрд рублей. Прирост произошел за счет увеличения оборотных активов: в первую очередь денежных средств и финансовых вложений.

Несмотря на ввод в эксплуатацию новых промышленных объектов (новые печи пиролиза, новый узел производства концентрата технического углерода) и начатые в 2019 году новые проекты, в I квартале «Казаньоргсинтез» по-прежнему обходился без заемных средств.

В то же время изменение конъюнктуры рынка отразились на финансовом результате предприятия. Чистая прибыль ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам I квартала составила 4 млрд рублей, что на 16,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. В 2018 году достигли рекордного уровня за всю историю цены на полиэтилен низкого давления, доля которого в выручке «Казаньоргсинтеза» больше других видов продукции. В ноябре — декабре произошло снижение цен за счет роста предложения и сокращения спроса. В начале 2019 года это падение еще не было отыграно.