МИД выступил с призывом расследовать инцидент с избиением российской журналистки в Париже

МИД России призывает французские власти тщательно расследовать инцидент с нападением полиции на корреспондента «РИА Новости» Викторию Иванову. Официальный комментарий размещен на портале ведомства.



— Считаем недопустимым применение насилия в отношении журналистов при осуществлении профессиональных обязанностей. Призываем французские власти провести тщательное расследование этого инцидента, а профильные правозащитные организации и НПО — держать этот вопрос на контроле, — отмечается в сообщении.

Инцидент произошел сегодня во время первомайской демонстрации в Париже. Российская журналистка снимала беспорядки на телефон. Полицейские, пытаясь разогнать хулиганов, нанесли удары дубинкой и корреспонденту.

