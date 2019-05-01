На одной из улиц Казани зафиксирована пробка в 8 баллов

Сегодня вечером наиболее загруженной дорогой в Казани оказался Мамадышский тракт. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", загруженность на участке магистрали в сторону города составила 8 баллов.

Пробка на Мамадышском тракте растянулась на 3,5 км и продержалась почти 2, 5 часа. В целом максимальная загруженность дорог в Казани составила 2 балла, что соответствует обычному уровню.

Напомним, в России с 1 мая вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий установку новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.

В частности, на дорогах страны появятся знаки «Выделенная полоса трамвая», «Диагональный пешеходный переход», а также совмещенные знаки, такие как «Платная парковка» и «Парковка для инвалидов».



