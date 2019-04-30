Новости общества

13:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Милане госпитализировали экс-премьера Италии Сильвио Берлускони

13:16, 30.04.2019
В Милане госпитализировали экс-премьера Италии Сильвио Берлускони
Фото: government.ru

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в больницу миланского пригорода Сеграте.

Представитель политика уточнил, что 82-летний Берлускони обратился к врачам из-за острой почечной колики, передает «РИА Новости».

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время Берлускони чувствует себя хорошо. После обследования политик намерен принять участие в пресс-конференции его партии «Вперед, Италия». Она будет посвящена представлению кандидатов на майских выборах в Европарламент.

Напомним, что в начале года Сильвио Берлускони объявил о своем намерении вернуться в политику. Тогда он заявил, что будет участвовать в выборах в Европейский парламент, которые пройдут 26 мая.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров