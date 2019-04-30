В Милане госпитализировали экс-премьера Италии Сильвио Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в больницу миланского пригорода Сеграте.

Представитель политика уточнил, что 82-летний Берлускони обратился к врачам из-за острой почечной колики, передает «РИА Новости».



Собеседник агентства добавил, что в настоящее время Берлускони чувствует себя хорошо. После обследования политик намерен принять участие в пресс-конференции его партии «Вперед, Италия». Она будет посвящена представлению кандидатов на майских выборах в Европарламент.

Напомним, что в начале года Сильвио Берлускони объявил о своем намерении вернуться в политику. Тогда он заявил, что будет участвовать в выборах в Европейский парламент, которые пройдут 26 мая.

