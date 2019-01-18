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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вернется в политику

13:14, 18.01.2019
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони вернется в политику
Фото: government.ru

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони объявил о своем намерении вернуться в политику. Он примет участие в выборах в Европейский парламент, которые пройдут 26 мая.

На встрече со своими сторонниками на Сардинии политик отметил, что его «познания, опыт и умение убеждать» позволят ему «объяснить европейским гражданам, что мы все больше рискуем, отходя от европейских ценностей», пишет Euronews.

Берлускони покинул пост премьер-министра Италии и ушел из политики в 2011 году из-за ряда коррупционных и секс-скандалов.

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