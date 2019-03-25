UTair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов

Авиакомпания UTair попросила кредиторов списать более 30 млрд рублей долгов.

Общий долг авиакомпании составляет 74,7 млрд рублей. UTair предлагает списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката — по ним она должна 23,7 млрд и 15,4 млрд рублей соответственно, пишут «Ведомости».

Свою просьбу по списанию кредитов Utair мотивирует тем, что долг такого размера обслуживать не сможет, говорят источники газеты. В случае отказа авиакомпании грозит банкротство. При этом близкий к авиакомпании человек утверждает, что на встрече кредиторами банкротство авиаперевозчика не обсуждалось.

Ранее в UTair сообщили, что авиакомпания начнет погашение задолженности по 7-летним кредитам в конце февраля.