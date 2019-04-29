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Старт третьего этапа амнистии капиталов перенесли на месяц

19:35, 29.04.2019
Старт третьего этапа амнистии капиталов перенесли на месяц
Фото: pixabay.com

Начало третьего этапа амнистии капитала в России перенесут на месяц — с 1 мая на 1 июня 2019 года.

Данные поправки внесут в законопроект ко второму чтению в Госдуме, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

Напомним, что в рамках третьего этапа амнистии капиталов физические лица смогут подать декларацию об активах и счетах в банках до 29 февраля 2020 года в упрощенном порядке и без уплаты налогов в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края.

ЭкономикаФинансы
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