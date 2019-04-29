Медведев освободил от должности замглавы Росстата Георгия Оксенойта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Росстата Георгия Оксенойта по его просьбе.



«Освободить Оксенойта Георгия Константиновича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.



Георгий Оксенойт занимал эту должность с апреля 2013 года. До этого он руководил Центром анализа и развития ОАО Московская биржа.



Ранее Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Сергеева по его просьбе.

