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Медведев освободил от должности замглавы Росстата Георгия Оксенойта

18:18, 29.04.2019
Медведев освободил от должности замглавы Росстата Георгия Оксенойта
Фото: скриншот видео youtube.com

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Росстата Георгия Оксенойта по его просьбе.

«Освободить Оксенойта Георгия Константиновича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Георгий Оксенойт занимал эту должность с апреля 2013 года. До этого он руководил Центром анализа и развития ОАО Московская биржа.

Ранее Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Сергеева по его просьбе.

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