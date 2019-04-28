Британия хочет обезопасить себя от российских и китайских финансов

Власти Великобритании озаботились возможным финансовым влиянием со стороны России или Китая. В правительстве королевства разработают меры по противодействию потенциальным противникам.

Чиновники считают, что члены парламента лоббируют интересы тех или иных компаний, пропуская через себя «потоки российских и китайских денег», пишет Sunday Times.

По информации издания, правительство намеревается обязать членов палаты лордов заявлять о своих деловых интересах в России и Китае.

В июне 2018 года сообщалось, что британское Национальное криминальное агентство начало расследование в отношении 120—140 владельцев крупных активов, значительная часть из которых — «русские или связаны с русскими».