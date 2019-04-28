Путин обсудит с правительством реформу контрольно-надзорной деятельности в стране
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с членами кабмина РФ. Глава государства обсудит с министрами и вице-премьерами готовящуюся реформу контрольно-надзорной деятельности в стране.
«Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет обсуждение реформы контрольно-надзорной деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что в России необходимо изменить правила проверки бизнеса и обещал проработать этот вопрос.ОбществоВласть
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