Новости общества

16:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин обсудит с правительством реформу контрольно-надзорной деятельности в стране

15:52, 28.04.2019
Путин обсудит с правительством реформу контрольно-надзорной деятельности в стране
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет встречу с членами кабмина РФ. Глава государства обсудит с министрами и вице-премьерами готовящуюся реформу контрольно-надзорной деятельности в стране.

«Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ. Основной темой встречи станет обсуждение реформы контрольно-надзорной деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что в России необходимо изменить правила проверки бизнеса и обещал проработать этот вопрос.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров