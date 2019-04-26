В Казани завершился II Международный форум индустриальных парков ParkI

Фото: Евгений Чернышев

Мероприятие посетили более 2000 гостей и участников из 30 городов России. В их числе представители федеральных, региональных, государственных и общественных структур, корпораций развития, инвестиционных агентств, руководители крупнейших индустриальных парков, ОЭЗ, ТОСЭР и их резидентов, частные инвесторы, а также представители международного делового сообщества — делегации KazanSummit-2019 из 48 стран мира. Идея проведения форума принадлежит Фонду Прямых Инвестиций, который управляет деятельностью 13 компаний, в частности Индустриальным парком «М-7», одного из первых частных в стране.

— Промышленная среда в России сейчас одна из самых благоприятных для развития бизнеса. Организовав Форум PARKI мы хотели поддержать тенденцию вложения инвестиций именно в промышленность. А так же показать уровень и формы промышленных площадок России, которые готовы и хотят развиваться, и в то же время открыты для резидентов любой отрасли со всего мира, — говорит Руслан Халилов, управляющий партнер Фонда Прямых Инвестиций, компании-организатора II Международного форума ParkI. — Сейчас все больше и больше промышленных компаний стали приходить к тому, что свой бизнес выгодно размещать на территории индустриальных парков, ОЭЗ, ТОСЭР. На нашем форуме они получили отличную возможность выбрать именно тот регион локации промышленных площадок и тот формат, которые больше всего подходят для решения именно их задач, считает он. — У новых индустриальных парков России 2 главные проблемы – недостаточный опыт в развитии инфраструктуры и дефицит инвесторов. Судя по обратной связи участников, Форум показал им новые пути решения. Экспозицию Форума ParkI осмотрели Оксана Тарасенко — замминстра экономического развития РФ, Рустам Нигматуллин — первый заместитель премьер-министра РТ, Фарид Абдулганиев — министр экономики РТ, Рустем Сибгатуллин — замминистра экономики РТ, Максим Паздников — сопредседатель правления — директор по развитию АИП и другие почетные гости.

В рамках Форума озвучили рейтинг ведущих объектов индустриальной инфраструктуры России, провели питч-сессию, подписали 6 соглашений о сотрудничестве и резолюцию Форума. II Международный форум индустриальных парков ParkI вызвал большой резонанс в международном деловом сообществе и с 2020 года станет ежегодным.

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