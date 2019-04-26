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Минниханов обсудил с Ниной Мозер вопросы развития инфраструктуры для фигурного катания

14:42, 26.04.2019
Минниханов обсудил с Ниной Мозер вопросы развития инфраструктуры для фигурного катания
Фото: tatarstan.ru

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с председателем правления общественной организации популяризации и развития фигурного катания «Мозер Тим» Ниной Мозер.

В ходе беседы, которая состоялась в Доме правительства Республики Татарстан, Минниханов и Мозер обсудили вопросы развития в Татарстане спортивной инфраструктуры, которая способствовала бы дальнейшему развитию фигурного катания, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что в начале марта Рустам Минниханов открыл новую ледовую арену в Юдино. На базе комплекса будет работать секция по хоккею и фигурному катанию, а также будет организован каток для горожан.

ОбществоВласть Татарстан
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