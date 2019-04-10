Россияне назвали размер ежемесячного дохода для достойной жизни

Жители России считают, что для достойной жизни в среднем им необходим ежемесячный доход в размере 66 тыс. рублей. Об этом сообщается в опросе Финансового университета при Правительстве РФ.

Согласно опубликованным данным, наиболее высокий доход среди российских городов необходим жителям Москвы – 100 тыс. рублей. Далее следует Санкт-Петербург – 91 тыс. рублей, передает «РГ».

Самые невысокие запросы у жителей Читы – 50 тыс. рублей, Улан-Удэ – 54 тыс. рублей, а также Барнаула и Якутска – по 55 тыс. рулей.

Кроме того, 24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, заявили, что добились необходимого дохода, 19% опрошенных планируют достичь этого в ближайшие пять лет, 48% отметили, что никогда не достигнут такой отметки.

Напомним, ранее жители России назвали минимальный доход для «сведения концов с концами».