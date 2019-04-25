В Казани под видом библиотеки построили торговый центр

В Казани открыли торговый центр в двухэтажном здании, построенном как библиотека. Объект находится по ул. Бигичева, 27б.

На коммерческом объекте, строительство которого началось 1 апреля 2016 года именно как библиотеки, в апреле нынешнего года появилась вывеска «ТЦ». Застройщиком является ООО «Жилстрой», который разместил в здании магазин по своему усмотрению, пишет «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу мэрии Казани.

«Исполнительный комитет Казани обратился к собственнику здания с вопросом об открытии на данном объекте библиотеки согласно первоначальным планам и разрешительной документации», — отметили в исполкоме.