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В Казани под видом библиотеки построили торговый центр

14:26, 25.04.2019
В Казани под видом библиотеки построили торговый центр
Фото: pxhere.com

В Казани открыли торговый центр в двухэтажном здании, построенном как библиотека. Объект находится по ул. Бигичева, 27б.

На коммерческом объекте, строительство которого началось 1 апреля 2016 года именно как библиотеки, в апреле нынешнего года появилась вывеска «ТЦ». Застройщиком является ООО «Жилстрой», который разместил в здании магазин по своему усмотрению, пишет «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу мэрии Казани.

«Исполнительный комитет Казани обратился к собственнику здания с вопросом об открытии на данном объекте библиотеки согласно первоначальным планам и разрешительной документации», — отметили в исполкоме.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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