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Путин прибыл во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном

06:15, 25.04.2019
Путин прибыл во Владивосток на встречу с Ким Чен Ыном
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток для встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Переговоры должны состояться в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. В Кремле уже назвали это событие ключевым для развития двусторонних отношений, передает «РГ».

Планируется, что лидеры двух стран проведут переговоры тет-а-тет и с участием делегаций. Одной из основных тем станет урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

Напомним, вчера Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию. Ранее сообщалось, что Ким Чен Ына во Владивостоке будут кормить пельменями и икрой.

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