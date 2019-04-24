Минниханов встретится с гостями KazanSummit и поучаствует в открытии фестиваля мусульманского кино

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня планирует встретиться с участниками KazanSummit 2019, а также принять участие в церемонии открытия XV Казанского международного фестиваля мусульманского кино.

Согласно плану, размещенному пресс-службой президента РТ, у Минниханова запланирована встреча с постоянным представителем РФ при Организации Исламского сотрудничества Рамазаном Абдулатиповым.

Также президент РТ должен провести переговоры с президентом Союза торговых палат и товарных бирж Турции Рифатом Хисарджыклыоглу и послами иностранных государств, прибывшими в Казань на экономический саммит.



Планируется, что вечером Минниханов посетит церемонию открытия XV Казанского международного фестиваля мусульманского кино.



Накануне Рустам Минниханов встретился с послом Казахстана в России Имангали Тасмагамбетовым. Стороны обсудили укрепление торгово-экономических отношений между Татарстаном и Казахстаном, а также перспективы реализации совместных проектов.

