Дело ТЦ «Адмирал»: в Казани прокурор просит 7 лет колонии для экс-начальника отдела приставов Алпаровой

Фото: "Реальное время"/ Олег Тихонов

7 лет колонии общего режима за превышение полномочий с тяжкими последствиями просит обвинение для экс-начальника отдела УФССП по РТ Жанны Алпаровой. Об этом с прений по делу ТЦ «Адмирал» в казанском суде сообщает журналист «Реального времени».



Для бывшей подчиненной Алпаровой — экс-пристава Минзили Сафиной прокурор запросила 4,5 года колонии общего режима, учтя в качестве смягчающего обстоятельства первоначальное признание вины.

Бывшему специалисту Госстройнадзора РТ Галие Исаевой прокуратура по-прежнему предъявляет превышение полномочий, предлагая в качестве наказания 6 лет колонии. Это лишь на полгода меньше, чем срок, предлагаемый для рабочих Фердината Ульданова, Нияза и Наиля Габдулхаевых, которые 11 марта 2015 года работали с газовой горелкой на кровле пристроя ТЦ «Адмирал», вследствие чего загорелись сэндвич-панели и утеплитель между ними.

Также за нарушение правил пожарной безопасности при проведении строительных и ремонтных работ гособвинение требует посадить на 4,5 года бригадира рабочих Альберта Халикова.

Напомним, самые большие сроки по этому делу — от 14 лет колонии — надзорное ведомство запросило для трех руководителей фирмы-арендатора торгового центра, чуть меньше — 9 лет и 10 месяцев — для гендиректора УК «АС Менеджмент» (компания-арендодатель здания) Роберта Хайруллина.