Гособвинитель запросил для арендатора ТЦ «Адмирал» 14 лет и 10 месяцев колонии

Сегодня в Московском райсуде Казани стартовали прения по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал», в котором погибли 19 и пострадали 60 человек.



Для Гюльгусейна Наджафова, замдиректора ООО «Заря», прокурор запросила 14,5 года колонии, для его сына — директора «Зари» — 14 лет и 10 месяцев колонии общего режима. Еще 14 лет, но строгого, прокурор Ольга Зарипова запросила для еще одного зама фирмы-арендатора Николая Каекина, передает с места журналист «Реального времени».

На заседания суда пришли больше 10-ти потерпевших, желающих высказать свое мнение в ходе судебных прений. В их числе — председатель фонда помощи погорельцам «Адмирала» Лилия Черникова.

Свою речь гособвинитель начала со слов, что само по себе количество погибших в той трагедии 2015 года заставило ужаснуться, но еще ужаснее осознавать, что этого происшествия могло бы не быть, если бы все ныне подсудимые должным образом исполняли свои обязанности.

Напомним, на скамье подсудимых по этому делу находятся 12 человек, в том числе 5 уже содержатся под стражей. Обвинения им предъявлены по 11 составам Уголовного Кодекса РФ — от служебного подлога с превышением полномочий до уклонения от уплаты налогов. И конечно же, нарушения требований пожарной безопасности. Все подсудимые вину на суде не признали.

