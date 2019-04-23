Гендиректору «семинской» УК «АС Менеджмент» грозит почти 10 лет

Фото: "Реальное время"

9 лет и 10 месяцев колонии общего режима грозит Роберту Хайруллину, гендиректору ЗАО «Управляющая компания «АС Менеджмент». Такое наказание для него сегодня запросила гособвинитель в судебных прениях по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал», где погибли 19 человек. Об этом из суда сообщает журналист «Реального времени».



Прокурор Ольга Зарипова просила исключить из обвинения Хайруллину злоупотребление полномочиями и нарушение требований пожарной безопасности, а от наказания за подделку официального документа освободить за истечением срока давности. Солидный срок наказания гособвинитель просила назначить за производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Напомним, для трех руководителей компании-арендатора ТЦ «Адмирал» прокуратура запросила срок от 14 лет лишения свободы.