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Властям Иннополиса дали полномочия регистрировать браки и рождение детей

18:05, 22.04.2019
Властям Иннополиса дали полномочия регистрировать браки и рождение детей
Фото: realnoevremya.ru

Власти города Иннополиса получили полномочия на регистрацию актов гражданского состояния. Соответствующий законопроект приняли сразу в трех чтениях на 47-м заседании Госсовета.

При этом такого права лишилось 21 сельское поселение. Теперь действия по регистрации ЗАГС будут осуществляться в 42 муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Ранее в Министерстве информатизации и связи РТ сообщили, что Иннополис может стать площадкой для тестирования новых летательных аппаратов.

ОбществоВласть Татарстан
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