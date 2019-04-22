Властям Иннополиса дали полномочия регистрировать браки и рождение детей
Власти города Иннополиса получили полномочия на регистрацию актов гражданского состояния. Соответствующий законопроект приняли сразу в трех чтениях на 47-м заседании Госсовета.
При этом такого права лишилось 21 сельское поселение. Теперь действия по регистрации ЗАГС будут осуществляться в 42 муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Ранее в Министерстве информатизации и связи РТ сообщили, что Иннополис может стать площадкой для тестирования новых летательных аппаратов.ОбществоВласть Татарстан
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