Совфед одобрил закон о безвизовом въезде в Россию для болельщиков Евро-2020

Совет Федерации сегодня одобрил закон о подготовке и проведении в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.

В частности, документ устанавливает безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.

Таким способом иностранцы смогут въезжать в страну в течение периода, начинающегося за 14 дней до даты первого матча в Санкт-Петербурге и заканчивающегося в день проведения последнего матча. При этом они должны иметь документ, удостоверяющий личность, передает ТАСС.



Подобная система действовала во время прошедшего в России чемпионата мира по футболу.

Ранее сообщалось, что на организацию матчей Евро-2020 в России будет потрачено 1 млрд 594 млн рублей.

