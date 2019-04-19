В Приморье полиция возбудила дело из-за видео, где школьника поставили на колени под угрозой пистолета

Во Владивостоке полиция возбудила уголовное дело по факту избиения подростка.

Поводом для расследования стала публикация видео в социальных сетях. На кадрах видно, как группа старшеклассников на пустыре заставила школьника встать на колени, угрожая пистолетом. После этого ему нанесли удар в спину.

В результате инцидента 17-летний школьник получил телесные повреждения. Конфликт возник на почве личных неприязненных отношений, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю.

Расследование дела продолжается.

Напомним, ранее в Казани жестоко избили подростка. 16-летнего юношу на улице сбила с ног группа сверстников и уже не дала подняться, избивая ногами.