Новости общества

09:43 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Эксперты зафиксировали рост зарплат у бухгалтеров в России

08:32, 19.04.2019
Эксперты зафиксировали рост зарплат у бухгалтеров в России
Фото: pixabay.com

Средняя зарплата бухгалтеров увеличилась на 4% за год и составила 30 тыс. рублей. Данные приводит портал «Авито Работа», проанализировав размещенные вакансии.

Согласно исследованию, больше всех получают бухгалтеры в Москве — 48,5 тыс. рублей в месяц. Далее следуют Санкт-Петербург — 37,3 тыс. рублей. В пятерку лидеров вошли Тюмень (32,7 тыс.), Екатеринбург (32,1 тыс.) и Иркутск (31,2 тыс. рублей).

Меньше всего бухгалтерам готовы платить в Тольятти — 22,1 тыс. рублей, передают «Известия».

Напомним, вчера сообщалось, что реальные доходы россиян в первом квартале снизились на 2,3%.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров