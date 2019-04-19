Эксперты зафиксировали рост зарплат у бухгалтеров в России

Средняя зарплата бухгалтеров увеличилась на 4% за год и составила 30 тыс. рублей. Данные приводит портал «Авито Работа», проанализировав размещенные вакансии.

Согласно исследованию, больше всех получают бухгалтеры в Москве — 48,5 тыс. рублей в месяц. Далее следуют Санкт-Петербург — 37,3 тыс. рублей. В пятерку лидеров вошли Тюмень (32,7 тыс.), Екатеринбург (32,1 тыс.) и Иркутск (31,2 тыс. рублей).

Меньше всего бухгалтерам готовы платить в Тольятти — 22,1 тыс. рублей, передают «Известия».

Напомним, вчера сообщалось, что реальные доходы россиян в первом квартале снизились на 2,3%.