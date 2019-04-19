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В Перми приведут в порядок 40 городских памятников

08:12, 19.04.2019
В Перми приведут в порядок 40 городских памятников
Фото: gorodperm.ru

Власти Перми после зимы приведут в порядок 40 памятников.

Специалисты уже приступили к работам на территории города. Монументы чистят, штукатурят и ремонтируют там, где требуется.

Так, помыты бронзовая скульптура основателя Перми Василия Татищева и гранитный постамент, а также почищен памятник Владимиру Ленину в Театральном сквере, уточнили в пресс-службе мэрии Перми.

К майским праздникам будут приведены в надлежащий вид еще четыре объекта в городе. Среди них — монумент «Героям фронта и тыла», мемориалы «Скорбящая» и «Тыл — фронту», памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу.

Напомним, ранее пермскую компанию обвинили в поломке памятника Ленину в Челябинске.

Общество
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