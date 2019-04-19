Казань попала в тройку рейтинга российских городов с самыми дешевыми отелями
Казань оказалась на втором месте в списке российских городов с самыми бюджетными отелями. Об этом сообщается в исследовании Aviasales.
Согласно опубликованным данным, проживание в сутки в Казани стоит минимум 600 рублей с человека. Аналогичные цены зафиксированы в Красноярске, Ростове-на-Дону и Самаре.
На первом месте расположился Санкт-Петербург, где цены на проживание начинаются от 513 рублей с человека за ночь. Замыкает тройку Пермь, где просят 640 рублей за номер, передает «РИА Новости».
Далее следуют Уфа — 680 рублей, Челябинск — 700 рублей, Тюмень — от 714 рублей и Москва — 799 рублей за одноместное размещение.
Последнее место рейтинга занял Омск. Там путешественникам придется заплатить за номер в отеле как минимум 960 рублей.
Напомним, ранее Казань вновь вошла в топ-3 самых популярных городов для путешествий на поезде.Общество БашкортостанТатарстан
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