Сегодня самая длинная пробка в Казани растянулась на 3,4 километра

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 3,4 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки».

Затор был зафиксирован утром на улице Декабристов от проспекта Ибрагимова до улицы Чистопольской. Пробка продержалась 40 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что соответствует обычному уровню.

Наиболее загруженными дорогами города во второй половине дня оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова в центр (4 балла), улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (6 баллов), улица Декабристов в центр (4 балла), улица Декабристов из центра (6 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в центр (5 баллов).

Напомним, что 15 апреля самой длинной пробкой в Казани стал затор на улицах Рихарда Зорге и Гвардейской. Его протяженность составила 4 км.