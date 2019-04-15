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Самая длинная пробка в Казани растянулась на 4 км

19:54, 15.04.2019
Самая длинная пробка в Казани растянулась на 4 км
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня, 15 апреля, самой длинной пробкой в Казани стал затор на улицах Рихарда Зорге и Гвардейской. Его протяженность составила 4 км.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», такая длина затора наблюдалась утром в 8.29. Пробка начиналась от улицы Братьев Касимовых и тянулась до улицы Аделя Кутуя. Она продержалась около 30 минут.

Общая загруженность дорог вечером составила 7 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.

В число крупнейших за день также вошли пробки на улицах Достоевского, Аделя Кутуя и Сахарова (3,6 км, 18.29), Мамадышский тракт (3,5 км, 9.09), проспект Победы (3,4 км, 8.05), Вишневского, мост Миллениум, Амирхана (3,2 км, 12.05).

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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