Самая длинная пробка в Казани растянулась на 4 км

Сегодня, 15 апреля, самой длинной пробкой в Казани стал затор на улицах Рихарда Зорге и Гвардейской. Его протяженность составила 4 км.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», такая длина затора наблюдалась утром в 8.29. Пробка начиналась от улицы Братьев Касимовых и тянулась до улицы Аделя Кутуя. Она продержалась около 30 минут.

Общая загруженность дорог вечером составила 7 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.

В число крупнейших за день также вошли пробки на улицах Достоевского, Аделя Кутуя и Сахарова (3,6 км, 18.29), Мамадышский тракт (3,5 км, 9.09), проспект Победы (3,4 км, 8.05), Вишневского, мост Миллениум, Амирхана (3,2 км, 12.05).