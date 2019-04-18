Новости общества

04:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ученые смогли частично оживить мозг мертвой свиньи

03:25, 18.04.2019
Ученые смогли частично оживить мозг мертвой свиньи
Фото: pxhere.com

Ученые из Йельского университета смогли частично оживить мозг свиньи спустя четыре часа после ее смерти.

Для этого специалисты использовали препарат BrainEx, который по своей структуре и составу напоминает кровь. Также в ходе эксперимента ученые задействовали устройство, прокачивающее препарат через мозг и одновременно охлаждающее его.

В результате сосуды в мозге животного начали прокачивать раствор, затем восстановилась и работа мелких капилляров. Однако в органе не восстановились сознание и мыслительная деятельность, сообщается в журнале Nature.

Тем не менее исследователи сделали вывод, что в будущем аналоги BrainEx будут использоваться, чтобы минимизировать последствия инсультов у людей.

Ранее американские ученые впервыесоздали гибридный эмбрион человека и свиньи.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров