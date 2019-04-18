Ученые смогли частично оживить мозг мертвой свиньи

Ученые из Йельского университета смогли частично оживить мозг свиньи спустя четыре часа после ее смерти.

Для этого специалисты использовали препарат BrainEx, который по своей структуре и составу напоминает кровь. Также в ходе эксперимента ученые задействовали устройство, прокачивающее препарат через мозг и одновременно охлаждающее его.

В результате сосуды в мозге животного начали прокачивать раствор, затем восстановилась и работа мелких капилляров. Однако в органе не восстановились сознание и мыслительная деятельность, сообщается в журнале Nature.

Тем не менее исследователи сделали вывод, что в будущем аналоги BrainEx будут использоваться, чтобы минимизировать последствия инсультов у людей.



Ранее американские ученые впервыесоздали гибридный эмбрион человека и свиньи.